[아시아경제 강나훔 기자] 네이버 일본 관계사인 라인이 발행하는 가상화폐 '링크(LN)'가 국내 가상화폐 시장에 상장한다.

업계에 따르면 13일 정오에 링크가 빗썸 비트코인(BTC) 시장(마켓)에 상장한다. BTC 마켓은 현금이 아닌 비트코인으로 가상자산을 사고파는 시장이다.

링크는 자금조달 목적의 ICO(가상화폐공개)를 진행하지 않고, 라인의 특정 서비스를 이용하면 '보상' 개념으로 지급하는 것이 특징이다.

링크는 그동안 라인의 자회사 LVC를 통해 미국에서 운영하는 ‘비트프론트’ 거래소와 라인의 일본 거래소 ‘비트맥스’에만 상장돼 있었다. 이번 국내 거래소에 상장으로 국내 투자자들도 더 쉽게 링크를 거래할 수 있게 됐다.

