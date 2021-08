제주항공 "기내식 카페서 승무원 유니폼 체험하세요"

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 22,900 전일대비 150 등락률 -0.65% 거래량 59,374 전일가 23,050 2021.08.12 15:30 장마감 관련기사 제주항공, 기내식 카페 여행맛 2호점 AK플라자 분당 오픈코로나19 확진자 급증에도 날아오른 항공주제주항공, 기내식 카페 '여행맛' 2·3호점 오픈 close 은 12일 오후 롯데백화점 김포공항점에서 승무원이 직접 운영하는 기내식 카페 ‘여행의 행복을 맛보다(여행맛)’ 3호점을 오픈했다고 밝혔다.

제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 22,900 전일대비 150 등락률 -0.65% 거래량 59,374 전일가 23,050 2021.08.12 15:30 장마감 관련기사 제주항공, 기내식 카페 여행맛 2호점 AK플라자 분당 오픈코로나19 확진자 급증에도 날아오른 항공주제주항공, 기내식 카페 '여행맛' 2·3호점 오픈 close 이 이날부터 3개월간 운영하는 ‘여행맛’ 3호점은 기존 기내식과 음료, 기념품 판매 외에도 16일부터는 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 22,900 전일대비 150 등락률 -0.65% 거래량 59,374 전일가 23,050 2021.08.12 15:30 장마감 관련기사 제주항공, 기내식 카페 여행맛 2호점 AK플라자 분당 오픈코로나19 확진자 급증에도 날아오른 항공주제주항공, 기내식 카페 '여행맛' 2·3호점 오픈 close 의 어린이 대상 항공안전체험 프로그램인 ‘항공안전체험교실’과 ‘객실승무원 직업체험’, 유니폼 체험이 가능한 체험존을 운영할 예정이다. 성인들도 승무원 유니폼 체험이 가능하다.

체험존 이용금액은 어린이 대상 항공안전체험교실 및 승무원 직업체험, 유니폼 체험과 음료1잔, 기념품을 포함해 어린이는 1만5000원, 동반 성인(음료1잔 포함)은 1만원에 이용이 가능하다. 또 성인 대상 승무원 유니폼 체험은 음료 1잔을 포함해 1만5000원이다.

제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 22,900 전일대비 150 등락률 -0.65% 거래량 59,374 전일가 23,050 2021.08.12 15:30 장마감 관련기사 제주항공, 기내식 카페 여행맛 2호점 AK플라자 분당 오픈코로나19 확진자 급증에도 날아오른 항공주제주항공, 기내식 카페 '여행맛' 2·3호점 오픈 close 은 지난 4월 29일부터 3개월간 AK&홍대에 국내 항공사 최초로 승무원이 직접 운영하는 기내식 체험 카페 ‘여행맛’을 운영해 많은 호응을 얻었다. 이에 힘입어 지난 10일 AK플라자 분당점에 여행맛 2호점을 오픈했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr