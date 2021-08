진주시, 과기부 ‘공립 전문과학관’건립 공모 최종 선정

국·도비 180억원 확보, 공립 전문과학관 건립사업 탄력받아



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 과학기술정보통신부(이하 과기부)에서 공모한 2021년 공립 전문과학관 건립 공모사업에 최종 선정돼 국·도비 180억원을 확보했다고 밝혔다.

시는 공모 신청을 위해 기본계획을 수립하는 등 철저한 사전 준비를 통해 과기부의 엄격한 심사를 통과했다.

또한 심사 시 강소연구개발특구 및 국가혁신융복합단지 지정, 전국 기초자치단체 최초 초소형 위성개발, 도심 항공교통(UAM) 사업추진, 항공국가산단조성 등 항공·우주산업 분야의 최적화된 입지 조건 등을 부각해 최종 사업대상자로 선정됐다.

특히 이번 사업은 시에서 추진 중인 ‘구) 진주역 재생 프로젝트’ 사업과 연계해 복합문화공원 조성, 박물관 이전, 과학관 건립, 문화거리 조성 등을 통해 융복합된 ‘뮤지엄 캠퍼스’를 구축하려는 노력이 좋은 평가를 받았다.

향후 건립될 전문과학관은 구) 진주역 복합문화공원 조성 용지에 총 300억을 투입해, 건축면적 6000㎡, 지하 1층, 지상 2층 규모로 전시와 교육·체험 공간 갖춰, 2025년 완공을 목표로 하고 있다.

조규일 진주시장은 “우리 시에 건립되는 전문과학관은 항공우주 분야에 특화돼 시민은 물론 전국에서 찾아오는 복합문화공간으로서 진주의 새로운 랜드마크가 될 것”이라고 밝혔다.

