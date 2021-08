포스코·한수원, 광양에 연료전지발전소 구축…온실가스 年 28만t 감축

연료전지발전사업·청정수소 활성화 업무협약

40㎿ 연료전지발전…3.2만명 1년간 쓸 전력량

[아시아경제 최대열 기자] 포스코와 한국수력원자력은 12일 연료전지발전사업·청정수소 활성화에 관한 업무협약을 맺었다. 이번 협약에 따라 두 회사는 제철소에서 발생하는 부생수소를 활용한 연료전지발전사업을 추진키로 했다. 예비사업타당성평가에 착수한 뒤 사업개발·금융조달·EPC 등을 진행키로 했다.

발전소는 포스코가 전라남도·광양시와 맺은 수소산업 업무협약에 따라 광양시에 들어선다. 40㎿급의 연료전지발전을 통해 연간 약 318GWh 전력을 생산하는 규모로 구축된다. 광양시 인구 20%에 해당하는 3만2000여명이 1년간 쓸 만한 전력량이다. 같은 발전량의 석탄화력발전소와 비교하면 온실가스를 연간 28만t 줄이는 효과도 기대된다고 회사는 전했다.

포스코는 철강 제조 공정에서 나오는 부생가스 등을 이용해 수소를 연간 7000t 생산하는 능력을 갖췄다. 이 가운데 3500t을 제철소 조업과 발전에 쓰고 있다. 점차 설비 가동률을 늘리고 추가 투자를 추진해 생산능력을 늘릴 계획이다.

한수원은 국내 다수 거점에서 150㎿ 규모로 연료전지발전소를 운영하고 있다. 앞으로 포스코의 부생수소를 공급받아 안정적이고 경제적인 연료전지발전사업을 모색하기로 했다. 이밖에 청정에너지를 이용한 수소 생산·활용, 청정수소 산업활성화를 위한 기술개발·정보교류, 해외 청정수소 사업개발·실증 등에 대해서도 협력하기로 했다.

유병옥 포스코 산업가스·수소사업부장은 "완전한 그린수소 시대 도래에 앞서 우선 포스코가 보유한 부생수소 생산 역량을 활용해 수소경제의 기반을 다질 것"이라고 말했다. 박상형 한수원 신사업본부장은 "제철소 부생수소를 활용한 연료전지발전사업은 발전효율과 친환경성에서 우수할 뿐 아니라 수소를 활용한다는 점에서 국가의 탄소중립 정책을 실현하기 위한 훌륭한 사업 모델이라 생각한다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr