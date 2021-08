세븐일레븐, 아이폰 전용 간편결제 서비스 도입

NFC 솔루션 스타트업 '올링크'와 MOU 체결

[아시아경제 조인경 기자] 세븐일레븐이 근거리무선통신(NFC) 결제솔루션 스타트업 '올링크'와 업무협약을 맺고 아이폰 전용 간편결제 서비스를 도입한다고 12일 밝혔다.

올링크는 아이폰으로 일반 간편결제 페이와 같은 '터치 결제' 서비스를 구현했으며, 이 기술을 바탕으로 미래에셋페이를 활용한 아이폰 간편결제 서비스를 세븐일레븐에서 이용할 수 있다.

구인회 세븐일레븐 디지털혁신부문장은 "편의점의 주고객이자 아이폰을 주로 사용하는 MZ세대의 경우 세븐일레븐에서 간편하고 편리하게 터치 결제 서비스를 이용할 수 있게 된다"며 "향후 올링크와 협업을 통해 무인점포 출입 인증, 멤버십 적립, 성인 인증 등 다양한 분야에서 첨단기술을 순차적으로 적용해 나갈 계획"이라고 말했다.

올링크는 롯데그룹의 스타트업 투자전문기업인 롯데벤처스가 투자한 회사다. 세븐일레븐은 지난해 1월 유통기한 임박상품 거래 플랫폼 '라스트 오더'와 제휴하는 등 롯데벤처스 투자 스타트업과 협업을 확대하고 있다.

