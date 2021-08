이주열 한은 총재, EMEAP 총재회의 참석

2022년 EMEAP회의, 한국서 개최

[아시아경제 장세희 기자]이주열 한국은행 총재가 동아시아·태평양 중앙은행 총재들과 화상 회의로 만나 코로나19 위기, 최근 글로벌 금융경제 동향 등에 대해 논의했다.

12일 한은에 따르면 이 총재는 이날 화상회의로 열린 '제26차 동아시아·태평양 중앙은행기구(EMEAP) 총재 회의'에 참석했다.

EMEAP는 동아시아·태평양 지역 중앙은행간 협력과 정보교환을 목적으로 1991년 설립된 중앙은행 협의체다. 현재 회원은 한국, 중국, 일본, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 홍콩, 호주, 뉴질랜드 등 11개 중앙은행이다.

이날 총재는 EMEAP 산하 기구의 활동 상황을 점검하고 ‘최근 금융경제 동향’, ‘코로나19 위기와 회복기에서의 중앙은행 커뮤니케이션’을 주제로 회원국 중앙은행 총재들과 의견을 교환했다.

한편 이날 회의에서는 이 총재가 차기 EMEAP 총재회의 의장직을 수임함에 따라 내년 회의는 한국에서 개최하기로 결정했다.

