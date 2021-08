LX하우시스 바닥재·창호·매트 등 올해 녹색상품 선정

[아시아경제 최대열 기자] LX하우시스 LX하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 91,700 전일대비 1,000 등락률 +1.10% 거래량 43,483 전일가 90,700 2021.08.12 12:40 장중(20분지연) 관련기사 LX Z:IN 인테리어, 대전 갤러리아백화점에서도 만난다[사람人] 구본준 LX그룹 회장, 2년 만에 시동 걸린 '조용한 불도저'LX하우시스, 2Q 영업익 301억…전년比 127.9% ↑ close 는 바닥재 등 5개 제품이 올해의 녹색상품에 선정됐다고 12일 밝혔다. 사단법인 한국녹색구매네트워크가 선정하는 녹색상품은 소비자환경단체 22곳과 소비자 투표단이 환경친화적인 면과 상품성 등을 고려해 정한다.

올해 선정된 제품은 총 51개로 이 가운데 LX하우시스 제품은 LX지인 지아소리잠 바닥재를 비롯해 PF단열재·수퍼세이브(창호)·지아벽지·안심매트 등 5개다. 바닥재와 PF단열재는 지난 2014년 이후 8년 연속으로, 창호와 벽지는 6년 연속, 안심매트는 이번에 처음으로 올해의 녹색상품에 이름을 올렸다.

바닥재와 벽지는 식물유래성분을 제품 표면층에 적용한 점을 인정받았다. 창호와 단열재는 단열성능이 좋아 건축물 에너지 효율을 개선하는 효과가 있다. 바닥매트는 기존 바닥재 위에 설치하는 주거공간용도로 올해 처음 출시돼 바로 녹색상품에 선정됐다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr