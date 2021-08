[아시아경제 송승섭 기자]한국주택금융공사의 청년·신혼부부 등 지방자치단체 협약전세자금보증 상품을 12일부터 토스 애플리케이션(앱)에서도 확인할 수 있게 됐다.

해당 보증은 청년과 신혼부부에 주거비 부담을 덜어주기 위해 지자체와 개별협약을 체결한 상품이다. 주금공은 18개 지자체와 업무협약을 체결해 협약상품을 공급하고 있다.

전세자금대출을 희망하는 사용자는 토스의 ‘숨은 정부지원금 찾기’에서 지역과 나이 등을 입력하면 관련 상품을 안내받을 수 있다.

최준우 한국주택금융공사장은 “다양한 채널을 통해 공사 상품을 홍보해 주거비 마련에 어려움을 겪는 이들이 도움 되는 상품을 몰라서 못 쓰는 일이 없도록 할 것”이라고 강조했다.

