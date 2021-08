[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서 이도119센터(센터장 신필환)는 최근 이도119센터 내에서 소방대원 5명에 대해 세이버 인증서를 수여했다고 12일 밝혔다.

하트세이버(HeartSaver)는 ‘생명을 소생시킨 사람’이란 뜻으로 심정지로 죽음의 위험에 놓인 환자를 적극적인 응급처치로 소생시켰을 경우 주는 인증서다.

트라우마세이버(TraumaSaver)는 중증외상환자를 적절하게 처치해 생존율 향상 및 장애율 저감에 기여한 경우를 말하며 병원의사의 확인과 소방본부의 심의위원회 심사를 거쳐 최종 선정된다.

