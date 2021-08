[아시아경제 이민지 기자] 네오위즈 네오위즈 095660 | 코스닥 증권정보 현재가 38,950 전일대비 900 등락률 -2.26% 거래량 987,232 전일가 39,850 2021.08.12 10:43 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]네오위즈, 신작 동시접속자 기록 갱신…미출시 중화권 관심 ↑네이버 지분 인수 소식에 카페24 52주 신고가... 앞으로 상승할 관련주는?네오위즈, 김승철 대표 선임.. 공동대표 체제 전환 close 는 2분기 영업이익으로 52억3000만원을 기록해 전년동기대비 70% 감소했다고 12일 공시했다. 매출액은 18% 줄어든 588억원을 기록했고 순이익은 83억원으로 49% 감소했다.

