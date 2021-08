"반려동물 사료도 신선하게 보관하세요"…락앤락, '진공사료통' 출시

[아시아경제 이준형 기자] 락앤락은 반려동물 사료를 신선하고 안전하게 보관하는 '진공사료통'을 출시했다고 12일 밝혔다.

이번에 출시된 진공사료통은 지난해 출시돼 인기를 끌었던 진공쌀통의 기술력을 활용한 소형가전이다. 사료를 상온에 방치해 생겼던 벌레, 먼지 섞임 등의 문제를 해소할 수 있다는 게 회사의 설명이다.

락앤락 진공사료통에는 내부 압력을 자동으로 감지해 진공 상태를 유지하는 '스마트 락 시스템' 기술이 적용됐다. 내부 공기를 빼내 진공상태를 만들고 압력이 낮아지면 10~20kpa(킬로파스칼)의 진공상태를 유지해 반려동물 사료를 365일 신선하게 보관해준다. 영양소 파괴도 최소화했다.

사용법도 간편하다. 원터치 진공 버튼을 누른 후 뚜껑을 3초 동안 누르면 최적의 진공상태를 만들 수 있다. LED 상태 표시등으로 충전, 진공, 진공해제, 공기유입 등 진공 작동 상황을 확인할 수 있다.

내부는 3개의 파티션으로 분리돼 사료나 간식을 구분해 보관할 수 있다. 제품 몸체는 불투명한 재질로 직사광선을 막아 사료가 건조되는 현상을 방지한다. 투명창과 눈금 표시선이 있어 보관 중인 사료 양을 한눈에 확인할 수 있다. 사료통은 뚜껑과 분리해 물 세척할 수 있다.

진공사료통은 락앤락 공식 쇼핑몰인 락앤락몰과 이마트 트레이더스에서 구매할 수 있다.

정재원 락앤락 소형가전개발팀 팀장은 "반려동물 양육 인구가 꾸준히 증가하는 추세지만 반려동물 건강과 직결되는 사료 보관 간과하는 경우가 많다"면서 "진공사료통으로 올바르게 사료를 보관하시길 바란다"고 말했다.

