네오위즈 2분기 영업익 52억원…전년比 71%↓

[아시아경제 부애리 기자] 네오위즈가 매출 589억원, 영업이익 52억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 이는 전년대비 각각 18%, 71% 감소한 수치다.

일본 자회사의 게임 매출과 모바일 게임의 매출 감소가 영향을 미쳤다.

부문별로 살펴보면 PC·콘솔 게임 매출액은 269억원으로 전년 대비 9% 감소했다. 모바일 게임 부문 매출액은 310억원으로 전년 대비 26% 줄었다.

네오위즈는 신작 출시로 하반기 실적 개선에 나선다는 계획이다. 지난 7일 스팀에 정식 출시한 '블레스 언리쉬드 PC'는 첫 주말 동시 접속자 수 7만명, 글로벌 동시 접속자 수 9위를 기록했다. '스컬'은 올 여름 닌텐도 스위치 버전을 출시할 계획이다. '언소울드', '블레이드 어썰트' 등 연내 출격할 인디 게임들도 막바지 작업 중이다.

모바일 게임은 '드루와던전', '데스나이트 키우기'를 중심으로 업데이트 등을 통해 매출 증대에 나선다. 블레스 지식재산권(IP)을 활용한 '킹덤:전쟁의 불씨'가 게임온을 통해 일본 시장에 출시할 예정이다.

이 외에도 'P의 거짓'을 비롯해 '아바(A.V.A)' 차기작 외 개발 중인 다수의 신작 프로젝트들을 통해 경쟁력을 갖춘 개발사로 도약한다는 계획이다.

김승철 네오위즈 공동대표는 "이번 블레스 언리쉬드 PC 성과를 통해 네오위즈의 개발 역량을 입증한 만큼 차기작에 대한 기대감도 높아지고 있다"며 "준비 중인 프로젝트들을 빠른 시일 내에 공개하겠다"고 말했다.

