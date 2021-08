셀트리온 코로나 치료제 '렉키로나', 브라질서 긴급사용 승인

인도네시아 이어 브라질서도 긴급사용승인 획득

[아시아경제 김지희 기자] 셀트리온의 코로나19 항체치료제 ‘렉키로나(성분명 레그단비맙)’가 현지시간 지난 11일 브라질 식약위생감시국으로부터 긴급사용승인을 받았다.

셀트리온은 브라질 식약위생감시국에 렉키로나의 임상 1상 및 2상 결과를 비롯해, 최근 완료한 글로벌 대규모 3상 결과와 브라질발 '감마 변이', 인도발 '델타 변이' 등에 대한 전임상 자료도 함께 제출했다. 브라질 보건당국은 제출된 자료를 검토하고 코로나19에 감염된 성인 고위험군 경증환자, 중등증 환자를 대상으로 렉키로나의 긴급사용을 승인한다고 발표했다. 이날 당국자 회의에서는 심사위원들의 만장일치로 렉키로나 긴급사용승인이 결정됐다.

월드오미터에 따르면 지난 11일 기준 브라질의 코로나19 하루 확진자는 3만5000명에 달한다. 누적 확진자는 2021만명, 사망자 수는 56만4800명에 달한다. 특히 델타 변이의 확산으로 최근 신규 확진자가 1만명대에서 3만명대로 급격히 늘었다.

셀트리온 관계자는 “렉키로나의 대규모 글로벌 임상 데이터를 통해 입증된 안전성과 효능을 바탕으로 브라질 보건당국으로부터 긴급사용승인을 획득하게 됐다”며 “델타 변이 확산으로 하루 확진자가 3만명대로 급증한 브라질에 렉키로나를 조기 공급해 코로나19 확산 방지에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

