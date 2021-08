스타벅스, 광복 76주년 기념 MD 2종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 스타벅스코리아는 광복 76주년을 기념해 ‘21 코리아 머그’와 ‘21 SS 코리아 텀블러’를 출시한다고 12일 밝혔다.

오는 15일부터 판매되는 MD 2종은 숭고와 고귀의 꽃말을 가진 ‘목련’과 기쁜 소식을 알려주는 ‘참새’를 디자인 컨셉으로 삼아 광복을 위해 온 힘을 다하신 애국 선열분들의 숭고한 희생을 기리고 광복의 기쁨을 되새겨볼 수 있도록 했다. 화이트, 블루, 골드컬러의 세련된 배색과 목련과 참새 문양의 현대적인 디자인이 돋보인다.

스타벅스 측은 “스타벅스 광복 67주년 기념 MD가 광복의 의미를 되새겨보고 다 함께 기쁨을 나눌 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다”고 말했다.

한편 스타벅스는 삼일절과 광복절 기념 상품 수익금으로 독립문화유산 보호기금을 조성해 독립유공자 자손 대학생 장학금 후원, 문화재 보존 사업, 독립운동가 친필 휘호 기증 등 우리 문화재와 문화유산 보전을 위한 다양한 사회공헌 활동을 전개하고 있다.

