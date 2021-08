위지윅스튜디오 "위즈온센, 중화권 공연 콘텐츠 수급…유통망 확대"

[아시아경제 유현석 기자] 종합 미디어 콘텐츠 제작사 위지윅스튜디오 위지윅스튜디오 299900 | 코스닥 증권정보 현재가 16,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 16,550 2021.08.12 08:53 장시작전(20분지연) 관련기사 위지윅스튜디오, 컴퍼니 빌더 ‘게임체인저’에 전략적 투자위지윅스튜디오 "위즈온센, 웨스트엔드 뮤지컬 공동제작…글로벌 공연 콘텐츠 기업으로 성장할 것"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (위지윅)의 공연 콘텐츠 전문 자회사 ‘위즈온센’은 베이징ATW 문화매체(ATW)와 파트너십 계약을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번에 체결한 파트너십 계약은 양사 간 공연 콘텐츠 사업의 시너지를 위해 ▲다양한 라이브 이벤트 및 공연물의 공동제작 및 배급 ▲아시아 지역 최우선 협력 파트너사로 위즈온센 지정 ▲글로벌 사업의 공동 추진을 주요 내용으로 하고 있다.

ATW는 중국 내 공연 콘텐츠 분야 독보적인 회사로, 글로벌 유명 공연 제작사와의 교섭력, 전 세계 권위 있는 여러 예술 기관과의 파트너십 및 현지 극장 네트워크가 뛰어난 것으로 평가받고 있다. 영국 국립 극장의 ‘엔티라이브(NTLive)’ 시리즈를 비롯한 글로벌 레거시 공연 영상 콘텐츠를 다량 수급해 왔으며, 6천 편 이상의 콘텐츠를 메이저 극장사인 ‘완다 극장(Wanda Cinema)’ 등을 통해 중국 전역에 배급했다.

위즈온센은 이번 파트너십 계약에 이어 ATW가 보유한 ‘허지웅(He Jiong, 何炅)’ 주연의 공연 콘텐츠 ‘수중지서(水中之?/Writing in the Water)’와 중국 내 높은 인지도를 보유한 고전 명작 IP 기반의 공연 ‘소구조구(搜孤救孤/Sacrifice)’의 영상 콘텐츠 유통을 위한 협업도 계획하고 있다.

위즈온센 관계자는 “최근 영미권 네트워크들과 파트너십을 통해 세계적인 콘텐츠들을 확보한 데 이어 이번 파트너십 계약을 통해 가장 많은 콘텐츠를 생산·소비하는 중화권 네트워크까지 확보했다”며 “이로써 위즈온센이 추진 중인 글로벌 공연 전문 플랫폼내 콘텐츠 라이브러리 구축이 거의 완료됐다”고 말했다.

그는 이어 “올 하반기 공연 콘텐츠 전문 글로벌 플랫폼의 베타서비스를 진행할 예정”이라며 “이는 전 세계 양질의 공연 콘텐츠 유통을 시작으로 중장기적으로 위지윅의 메타버스 세계관 내에서 트랜스·크로스미디어 공연 콘텐츠를 생산해 위지윅의 IP를 확장하고, 고부가가치를 실현하는 핵심 시너지로 작용할 것”이라 전했다.

위지온센은 지난해 말 위지윅의 공연콘텐츠 제작팀에서 스핀오프해 출범한 자회사로 현재 위지윅이 지분 100%를 보유하고 있다. 최근 프랑스 메이저 시네마 그룹 ‘파테(Path?)’와 국내 최초로 볼쇼이 발레 독점 배급체결 했으며, 영국 트라팔가 엔터테인먼트와 손잡고 런던 웨스트엔드 뮤지컬 ‘애니씽 고즈(Anything Goes)’를 공동제작한 바 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr