바이든, '중·러 견제' 민주주의 정상들 모은다(종합)

[아시아경제 조유진 기자] 조 바이든 미국 대통령이 중국과 러시아 견제를 위해 글로벌 동맹 국가 수장들을 초청해 첫 '민주주의를 위한 정상회의'를 개최한다.

백악관은 11일(현지시간) 올해 12월 9∼10일 민주주의를 위한 정상회의를 화상으로 연다고 밝혔다.

세계 민주주의 국가 정상들과 시민단체, 민간부문 대표 등이 참석하는 이번 회의에는 권위주의에 대한 방어, 부패 척결, 인권 수호를 주요 주제를 다룬다.

백악관은 "이번 정상회의는 민주주의의 약점과 불완전성을 인정하고 민주주의가 직면한 도전에 대해 '더 완벽한 연합을 형성할 수 있는 능력'을 보여주는 장이 될 것"이라고 밝혔다.

이 정상회의는 전 세계 민주주의 국가를 규합해 민주주의를 더욱 공고히 하자는 바이든 대통령의 대선 공약을 실천하는 것으로 민주주의 체제 강화와 대중 견제와 맞물려 진행되는 것이다.

AP통신은 바이든 대통령의 취임 이후 주요 과제는 그가 독재국가로 지목한 중국과 러시아, 민주주의 국가 간의 경쟁을 해결하는 것이라고 전했다.

바이든 대통령은 최근 코로나19 팬데믹 대응 연설에서 "민주주의와 독재의 경주에서 민주주의가 이길 수 있다는 것을 증명해 내야 한다"고 역설한 바 있다.

워싱턴포스트(WP)는 "정상회의에 누가 초청되든 회의는 상당 부분 중국의 경제·정치·군사적 영향력 확산을 위한 시도에 맞서는 민주 정부를 규합하려는 노력으로 짜여질 가능성이 크다"고 분석했다.

바이든 대통령은 취임 후 인권 탄압과 자유 말살, 사이버 공격 등을 고리로 중국과 러시아를 비난하고 무더기 제재를 가하면서 극심한 대치 상태를 보이고 있다.

바이든 대통령은 지난 6월 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담 후 "느리고 복잡한 타협 과정에서도 민주주의가 독재 보다 국민에게 더 나은 결과를 가져올 수 있다는 걸 증명하고 싶다"고 말한 바 있다.

백악관은 이번 참여 대상을 구체적으로 언급하지는 않았다. 익명의 정부 관계자는 기존 민주 국가와 신흥 민주 국가를 함께 초청하는 게 목표라며 "누가 민주국가이고 누가 아닌지 정의하려는 게 아니다. 우리가 찾는 것은 민주주의와 권리를 강화하려는 의미 있는 약속을 이행할 의지와 능력"이라고 했다.

이와 관련 WP는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 민주적 정통성을 주장하지만 초청될지는 미지수라며, 레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령과 오르반 빅트로 헝가리 총리 등 민주 가치를 훼손한 지도자도 포함될지는 불명확하다고 전했다.

