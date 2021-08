[아시아경제 조슬기나 기자]윤풍영 SK텔레콤 CFO는 11일 오후 진행된 2분기 실적발표 컨퍼런스 콜에서 "통신 성장의 다른 한축을 맡을 구독 서비스는 막바지 준비에 박차를 가하고 있다"면서 “미디어, 커머스 등 혜택을 중심으로 고객 사용성이 높은 다양한 패키징 상품을 기획 중이며 8월 말 공개 예정”이라고 밝혔다.

윤 CFO는 “멤버십 서비스 개편은 고객 의견을 적극 반영, 신규 적립형을 추가해 오는 4분기부터 선보일 계획”이라며 “분할 후 SK텔레콤의 의미 있는 시작이자 변화가 될 수 있도록 준비에 최선을 다할 것”이라고 설명했다.

SK텔레콤은 이날 2분기 연결 기준 매출 4조8183억원, 영업이익 3966억원을 기록했다고 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 4.7%, 영업이익은 10.8% 늘어난 규모다.

