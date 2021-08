'경준위냐 최고위냐'… 국민의힘 경선 시작 앞두고 내홍

유승민 측 "최고위에서 무력화하려는 것"

원희룡 "경준위의 독단"

[아시아경제 박준이 기자] 대선 경선을 앞둔 국민의힘에서 경선준비위원회의 권한과 토론회 개최 여부를 둘러싸고 당 지도부와 대권주자 간 갈등이 계속되고 있다. 경선 관련 일정, 방식 등을 결정할 권한이 경선준비위원회에 있다는 입장과 최고위원회의 최종 의결을 거쳐야 한다는 입장으로 맞서고 있다.

국민의힘 대권주자 유승민 전 의원 캠프 측 김웅 의원과 오신환 전 의원은 11일 오전 국회에서 기자회견을 열고 "경준위가 결정하는 사안을 최고위에서 손바닥 뒤집듯 하려는 의도 자체가 바람직하지 않다"고 문제제기를 했다.

이어 "경준위는 독립적으로 당헌에 의해 설치된 기구로서 충분히 두 차례에 걸쳐서 전문가를 불러서 검토한 의견"이라면서 "이미 김재원 최고위원의 경우 여러 차례 방송에서도 언급하고 SNS에서 밝힌 것처럼 최고위에서 무력화하려는 의지를 밝힌 바 있어 이건 경준위를 굳이 설치할 이유가 없는 것이다"라고 비판했다.

앞서 이준석 국민의힘 대표도 전날 페이스북으로 "지도부와 경선룰을 제외한 경선 기획에 관해 지도부의 권한을 위임받은 기구인 경준위가 경선의 공정한 관리와 흥행을 위해서 고민을 하는 것에 대해서 후보들이 무리한 언급을 하는 것을 자제하기 바란다"며 같은 입장을 보인 바 있다.

반면 경준위를 구성한 건 경선 시작에 앞서 '준비'의 차원이었다며 최종 결정 권한은 최고위에 있다는 주장도 나왔다. 이날 김 최고위원은 TBS 라디오 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 "경선 준비하라고 했는데 준비가 끝났으면 빨리 보고를 하고 최고위에서 의결을 거쳐야 될 일"이라면서 "합동 토론회나 TV토론 같은 건 당헌당규 상 선거관리위원회의 권한이다"고 경준위에게 토론회 개최 여부 등의 결정 권한이 없음을 밝혔다.

대권주자 원희룡 전 제주도지사도 경준위의 결정을 '독단'이라고 비판했다. 그는 이날 페이스북을 통해 "경준위의 독단이 선을 넘었다"며 "경준위는 바로 경선 일정과 방식 등을 일방적으로 발표했다. 이는 묵과할 수 없는 일"이라고 지적했다.

그러면서 "이 사안에 대한 우리 당의 최고의사결정 기구는 최고위원회"라며 "최고위원회는 후보 토론회를 포함해 경선의 일정과 방식, 프로그램에 대해 심도 있게 논의해 결정해주길 바란다"고 당부했다. 또 이 대표를 향해 "당 대표 임무는 경선 심판 보는 자리가 아니다"라며 "지금이라도 당 대표는 경선을 공정하게 관리할 선관위를 구성하는 데 전력해주길 바란다"고 했다.

한편 경준위의 권한을 두고 의견이 갈리면서 경준위가 결정한 오는 18일 토론회 개최 여부를 둘러싸고도 설전이 오가고 있다. 하지만 이에 대해 '영입 주자'인 윤석열 전 검찰총장과 최재형 전 감사원장은 공지 받은 바가 없다는 입장을 밝혔다. 윤 전 총장은 이날 국회에서 국민의힘 재선의원들과 간담회를 마친 뒤 기자들과 만나 '경준위의 예비경선 정책토론회에 참석할 계획이냐'는 질문에 "캠프 관계자로부터 아직 이야기를 못 들었다. 당에서 공식적인 요청이 없었던 게 아니냐"며 "공식적으로 요청이 오고 캠프에서 이야기가 나오면 적극 검토하겠다"고 했다.

이와 달리 최 전 원장은 '긍정 검토' 입장을 보였다. 최 전 원장은 이날 같은 당 초선의원 공부 모임인 '명불허전 보수다' 초청 강연을 마친 뒤 기자들과 만나 "(토론회와 관련해) 공식적으로 통지 받지는 못했지만 통지가 오면 긍정적으로 검토하겠다"고 했다.

