창원시 '상남공원', 배중세 애국지사의 호(號)를 담은 '상남단정공원'으로 명칭 변경

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 성산구 상남동 89-1 일원 '상남공원'의 명칭을 '상남단정공원'으로 변경했다고 11일 밝혔다.

이번 공원명칭 변경은 지난해 10월 창원시의회 한은정 시의원의 의회 5분 자유발언이 계기가 됐다.

한 의원은 상남공원은 성산구 상남동(옛 창원군 토월리) 출신 의열단 독립운동가인 배중세(裵重世, 1895~1944) 애국지사의 순국기념비가 소재하고 매년 추념식이 개최되는 장소이므로 ,그의 호(號)인 '단정(丹丁)'을 반영해 공원명칭 변경을 제안했다.

이에 시는 '상남공원 명칭변경 추진 민간협의회'를 구성해 '상남단정공원' 변경 의견을 도출한 후 주민여론조사를 진행했다.

그 결과 주민들이 공원명칭 변경을 찬성함에 따라 명칭 변경 행정절차를 마무리하고 공원 입구에는 표지석 설치도 완료했다.

김종일 공원녹지과장은 "공원명칭 변경은 공원의 정체성을 확립하고 애국지사의 위상을 높이는 계기는 물론, 시민들의 역사의식을 제고하고 지역에 대한 자부심을 느끼는 계기가 될 것이다"라고 말했다.

