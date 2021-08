태양광 발전소로 탈바꿈한 김해 산업단지 공장 지붕들

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 산업단지 전력중개형 지붕태양광 2단계 사업을 이달 중 준공한다고 11일 밝혔다.

이번 사업은 동서발전에서 주관해 골든루트 산업단지, 안동공단 등 3개 공장지역의 4개 기업이 참여한 가운데 공장 지붕에 1.57㎿ 태양광 발전시설을 설치한다.

공사는 지난해 12월 착공했으며, 이달 말 상업 운전을 시작한다.

공장 지붕을 활용한 태양광 발전사업은 별도의 용지 확보나 환경 훼손, 민원 문제없이 신재생에너지를 생산, 보급할 수 있어 태양광 발전사업 중 경제성과 효율성이 가장 높은 분야이다.

기업으로서는 태양광 모듈이 여름철 햇볕을 차단해 냉방비를 절감하고, 공장 지붕 임대이익도 얻을 수 있어 일거양득의 효과가 있다.

시 관계자는 "전국 산업단지 유휴지와 공장 지붕을 태양광 발전에 활용하면 원자력 발전소 5기 발전용량과 맞먹는 5GW 전력을 확보할 수 있어 산업계의 막대한 탄소배출 문제를 상당 부분 해소할 수 있다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr