[특징주] 강원랜드, 실적 회복 지속 전망에 4%↑

강원랜드가 하반기 높은 회복세가 지속할 것이란 전망에 오름세를 보이고 있다.

11일 오전 10시 19분 강원랜드는 전 거래일 대비 4.10% 오른 2만7900원을 가리키고 있다. 2분기 어닝서프라이즈에 이어 하반기에도 실적 상승이 기대된다는 판단이 영향을 준 것으로 풀이된다.

2분기 강원랜드의 영업이익은 27억200만원으로 지난해 같은 기간보다 흑자로 전환했다. 매출액은 488% 늘어난 2036억원을 기록했다. 이선화 KB증권 연구원 "지난 6월 정선군의 사회적 거리두기 단계가 기존 1.5단계에서 신설 1단계로 완화되면서 카지노 매출이 늘었다"며 "최근 거리 두기가 2단계로 강화됐지만 동시 체류 인원 기준이 1800명이고 지난해 영업일이 52일밖에 안 됐던 만큼 기저효과가 기대된다"고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr