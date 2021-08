신안군, 기초자치단체 브랜드평판 전남·북 군 단위 1위 차지

[신안=아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군(군수 박우량)은 대한민국 기초자치단체 브랜드평판 2021년 7월 빅데이터 분석 결과 전남·북 군 단위에서 1위를 차지했다고 11일 밝혔다.

한국기업평판연구소는 대한민국 기초자치단체 226개 브랜드에 대해 지난 6월 27일부터 지난달 27일 한 달간 참여지수, 미디어 지수, 소통지수, 커뮤니티 지수로 구분 데이터를 분석해 소비자와 브랜드와의 관계 분석을 했다.

지난달 대한민국 기초자치단체 전남·북 군 단위 브랜드평판 1위를 차지한 신안군은 전남 전체 순위에서도 여수시, 순천시, 광양시, 목포시 다음인 5위를 기록했으며, 특히 전국 82개 군 단위 순위에서도 15위로 20위권 내 전남·북 군 단위 기초자치단체 중 유일하다.

박우량 군수는 “이번 결과는 사계절 꽃피는 ‘1004섬 1도 1뮤지움’ 작은 섬의 기적으로 불리는 ‘퍼플섬’과 ‘순례자의 섬’ 등 전 공직자와 군민들이 함께 노력한 결실로 우리 군민들에 대한 큰 상이며 앞으로도 신안군을 전 국민이 관심을 가지고 소통할 수 있는 지역으로 만들어 가겠다”고 말했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr