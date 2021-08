황의탁 전북도의원, 2년 의정비 전액 장애인복지시설에 기부

[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도의회 황의탁 의원(더불어민주당·무주)이 2년간 의정비 전액 1억2000만원을 무주군 장애인복지시설 6곳에 기부했다.

황의탁 의원은 12일 “교통약자인 장애인들의 이동 편의를 위한 차량과 직업훈련용 컴퓨터 구입 등에 써달라며 의정활동비와 수당을 합한 의정비 전액을 전달했다”고 밝혔다.

황 의원은 의정비 기부 배경에 대해 전북도의원 출마시 ‘당선되면 의정비 전액을 무주군민에게 돌려드리겠다’는 공약을 실천하기 위해서라고 설명했다.

기부된 의정비는 전북지체장애인협회 무주군지회에 4천100만원, 무주 장애인생활이동지원센터에 3천500만원, 반디누리작업장에 2천800만원, 무주군 장애인종합복지관에 600만원, 무주 수어통역센터에 500만원, 하은의집에 500만원 등에 각각 전달됐다.

황 의원은 “공약을 실천하게 돼 대단히 기쁘게 생각한다”며 “이번 기부금이 장애인 및 사회복지시설에 유용하게 쓰이길 바란다”고 말했다.

무주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr