뚜레쥬르, 멕시칸 스타일 샌드위치·샐러드 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 뚜레쥬르는 이국적인 맛으로 입맛을 돋우는 멕시칸 스타일의 샌드위치와 샐러드를 출시한다고 11일 밝혔다.

신제품은 매콤한 치폴레소스로 감칠맛을 더한 타코 치킨에 신선한 채소를 더해 풍성한 맛을 내는 것이 특징이다.

대표 제품인 ‘레드 타코 치킨 샌드위치’는 타코 치킨과 아삭한 채소, 토마토가 어우러진 콜드 샌드위치다. 이 외에도 담백한 치아바타에 타코 치킨과 치즈가 어우러진 ‘핫 치킨 치아바타’, 부드러운 통밀빵 속에 타코 치킨과 고다 치즈가 어우러진 매콤 담백한 ‘통밀 레드 치킨 샌드위치’를 만날 수 있다.

다이어터나 집콕족에게 크게 인기를 끌고 있는 샐러드도 눈길을 끈다. ‘썸머 타코 치킨 샐러드’는 타코 치킨에 상큼한 오렌지, 토마토 등 아삭한 채소를 곁들였다. ‘치킨 타코 나쵸 샐러드’는 매콤한 치킨에 과카몰리, 토마토, 곡물이 어우러진 샐러드를 바삭한 나쵸와 함께 즐길 수 있다.

