홍남기 "남양주 군부대 이전부지에 주택 3200호 공급"(상보)

11일 '부동산시장 점검 관계장관회의' 개최

[아시아경제 장세희 기자]정부가 국유재산 부지를 활용해 추가 주택 공급에 나선다. 수도권 주택 공급을 위해 남양주시 소재 군부대 이전부지를 활용해 3200호를 공급한다.

홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 11일 정부서울청사에서 부동산시장 점검 관계장관회의를 열고 이같이 밝혔다.

홍 부총리는 "오늘 수도권 주택공급 촉진 차원에서 남양주시 소재 군부대 이전부지를 활용한 약 3200호 규모의 부지 공급 세부방안을 논의하고자 한다"면서 "그 결과를 바탕으로 12일 국유재산정책심의위원회를 통해 구체적인 사업위탁 및 개발계획을 의결·발표할 계획"이라고 말했다.

그는 "이번 남양주 군부지를 포함한 수도권 소재 3곳의 사업지에 대해서는 앞으로 공공주택지구 지정 등 인허가 절차를 최대한 빨리 추진해 나갈 방침"이라고 설명했다.

