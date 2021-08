땡큐 현대차! 대구시, 현대차 교육시설에 생활치료센터 1곳 추가 확보, 병상 숨통

최대 280실 규모, 의료진·군병력·경찰·소방 5개반 36명 투입



코로나 델타변이 등 연쇄 집단감염 급증 따른 병상부족 해결

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 현대자동차 그룹이 대구의 코로나19 확진자 치료를 위해 ‘병상’을 쾌척했다. 직원 교육시설을 치료 공간으로 활용토록 자리를 비워 준 것이다.

코로나19 확진자 급증에 따라 치료 공간 부족을 겪고 있는 대구시에 280실 규모의 병상이 새로 확보돼 숨통이 트였다.

대구시는 지난 6월 9일 개소한 경북권 생활치료센터인 대구 동구 ‘교육부 중앙교육연수원’에 이어 경주시 양남면 현대자동차그룹 인재개발원 영남권교육시설에 ‘대구시 생활치료센터’를 추가로 문 연다.

코로나19 델타변이 바이러스 확산과 교회·체육시설 등 일상 곳곳에서 연쇄 집단감염이 이어지면서 지역 내 확진자가 크게 증가하고 있어 대구시는 선제 대응을 위해 병상을 추가로 확보했다.

센터는 의료진과 군 병력, 경찰·소방 인력 등 5개 반 36명으로 운영된다.

의료진으로 대구파티마병원 의사·간호사 등 의료전문 인력 13명이 상주해 환자들을 돌볼 예정이다.

또 입소자의 심리상담을 위해 ‘대구시통합심리지원단’에서 주야간 전화 심리상담도 제공할 예정이다.

대구시는 안정적인 병상 운영을 위해 무증상·경증 환자를 생활치료센터에 우선적으로 입소시킨다. 또 위중증 환자가 급증할 경우에 대비해 전담병원 병상도 더 확보해 나갈 계획이다.

권영진 대구시장은 “변이 바이러스 등으로 인해 코로나19 확산세가 쉽게 꺾이지 않고 있는 상황”이라며 “생활치료센터 입소 환자들이 빨리 가족과 일상의 품으로 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

