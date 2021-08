[아시아경제 지연진 기자] 코나아이 코나아이 052400 | 코스닥 증권정보 현재가 42,750 전일대비 250 등락률 -0.58% 거래량 66,330 전일가 43,000 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 코나아이, 그라운드X와 손잡고 중앙은행 디지털화폐 모의실험 참여코나아이,주문 즉시 캐시백, 인천 지역화폐 기반 공공배달서비스 '배달e음' 출시내수회복 기대감…활짝 웃는 중소형주 펀드 close 는 지난 2분기 연결 매출액이 전년동기대 6.6% 증가한 474억원을 기록했다고 10일 공시했다.

이 기간 영업이익은 95.1% 증가한 116억원, 당기순이익은 65.5% 늘어난 119억원이었다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr