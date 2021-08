[아시아경제 지연진 기자] 한솔케미칼 한솔케미칼 014680 | 코스피 증권정보 현재가 293,500 전일대비 23,000 등락률 +8.50% 거래량 196,771 전일가 270,500 2021.08.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 OLED 패널 수요 확대…소재·장비株 주목해야"반도체 소재 업종 美진출 가능성 ↑...주가 재평가 기대"[클릭 e종목]"한솔케미칼, 4분기 강한 이익모멘텀 기대" close 은 2차전지용 실리콘 음극재 양산 설비를 구축하는데 850억원을 투자한다고 10일 공시했다. 투자금액은 자기자본대비 13.66%에 해당한다.

