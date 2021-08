[아시아경제 문혜원 기자] 한국피자헛은 말복을 맞아 오는 15일까지 '말복 치킨 세트' 할인 프로모션을 진행한다고 10일 밝혔다.

프리미엄 피자나 마니아 피자 라지 사이즈를 주문하면 소이갈릭 윙 (8개)과 팝콘치킨 (20개) 세트를 2900원에 제공한다.

피자헛 홈페이지, 앱 등 온라인과 콜센터, 매장 방문을 통한 배달·방문 포장 주문 시 할인 혜택이 제공된다.

