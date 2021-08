[아시아경제 장효원 기자] 필터샤워기 전문개발회사 데일리차이는 비타민샤워캡슐(필터) 전문브랜드 비타프레소(Vitapresso)를 오는 12일 K홈쇼핑을 통해 런칭한다고 10일 밝혔다.

비타프레소는 비타민C함량 최대 73%의 샤워캡슐에 6가지 아로마향으로 구성돼 있어 소비자들이 취향에 따라 캡슐을 선택해서 사용할 수 있는 제품이다.

비타프레소 비타민샤워캡슐은 수돗물속 잔류염소를 완벽하게 제거해 주고 비타민C샤워로 건강한 피부를 가꾸게하고 다양한 향을 통해 샤워 중 아로마테라피 효과를 제공한다.

비타프레소는 이미 대만과 일본시장 진출을 통해 해외에 먼저 소개돼 샤워문화를 바꾸는 새로운 컨셉과 효과로 현지시장에서 좋은 반응을 얻고 있다.

한편 데일리차이는 비타프레소 3개월 구성 5만500원과 6개월 구성을 7만1500원으로 홈쇼핑 런칭 시점에 맞춘 온오프라인 최저가로 판매한다고 밝혔다.

