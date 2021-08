네이버, 교육용 노트북 '웨일북' 공개…하반기 출시

네이버가 교육용 스마트 노트북 '웨일북'을 공개했다.

네이버는 10일 '웨일북' 공식 홈페이지를 열고 기능과 외형을 소개했다. 웨일북은 하반기 중 출시된다.

웨일북은 전국 10곳의 시·도 교육현장에서 실제 활용중인 교육용 플랫폼 '웨일 스페이스'의 편리함을 극대화하는 데 초점을 뒀다.

웨일북의 ‘수업 관리' 기능은 수업의 질과 편리함을 높여준다. 예를 들어, 선생님이 학생의 화면을 살펴보며 문제풀이 과정을 확인할 수 있고, 모범답안을 작성한 학생이나 선생님의 화면을 전체공유해 해답을 보여줄 수도 있다. 참고자료를 학생별로 화면에 띄워주는 것도 가능하다.

인공지능(AI) 음성기록 서비스 '클로바노트' 등의 기능도 웨일북으로 더욱 편리해졌다. 클로바노트는 녹음된 음성 기록을 참석자의 목소리까지 구분해 텍스트로 변화해준다. 웨일북을 활용하면 녹음과 편집 모두 쉽고 빠르게 진행할 수 있다. 선생님이 직접 복습자료로 녹음 파일을 전달할 수도 있다.

웨일북은 사용환경에 따라 노트북, 태블릿, 텐트, 스탠드 4가지 형태로 자유롭게 바꿀 수 있다. 전용 디지털 펜을 장착해 체험 학습, 미술 학습 등 수업방식에 제약을 받지 않는다.

화상 수업이 가능하도록 탑재된 듀얼 카메라를 통해 최대 500명까지 시간 제한 없이 무료로 화상 수업이 가능한 '웨일온' 솔루션도 사용할 수 있다.

네이버는 제조사들과 협업해 클로바 AI 호출 버튼과 네이버 검색 전용 키도 탑재했다.

김효 네이버 웨일 책임리더는 "웨일북은 기능과 외형 설계의 모든 과정에서 ‘교육현장에서의 활용성’을 중심에 두고 다양한 제조 협력사들과 함께 고도화하고 네이버의 기술을 응집한 제품"이라며 "선생님과 학생이 교육, 학습 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 도와 교육격차를 줄이는 조력자 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다

네이버는 현재 전국 총 10곳의 시·도 교육청과 웨일 스페이스 플랫폼을 활용한 스마트교육 환경 구축을 위한 업무협약을 맺었다. 올해는 LG전자, 루컴즈시스템, 레노보와 손을 맞잡고 웨일북을 공동 개발하고 있다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr