데스커, '남주혁과 함께 한 디자인스토어' 바이럴 영상 공개

31일까지 나만의 공간 꾸미는 '데스커 스페이스 챌린지' 진행

[아시아경제 김종화 기자] 더 나은 가능성을 만드는 워크 앤 라이프스타일 가구 브랜드 데스커(DESKER)가 브랜드 전속 모델 남주혁과 함께 한 '남주혁 in 데스커 디자인스토어' 바이럴 영상을 데스커 공식 유튜브 채널에 공개했다.

이번 바이럴 영상은 데스커가 진행하고 있는 '가능성 앞으로' 캠페인의 일환으로 제작됐다. 영상은 남주혁이 서울 연남동에 위치한 데스커 디자인 스토어를 직접 방문해 매장을 둘러보고, TV 광고에서 실제 사용한 주요 제품을 소개 및 체험해보는 모습을 담았다.

남주혁은 ▲가구와 인테리어에 대한 영감을 얻을 수 있는 북클럽부터 ▲신진 디자이너 및 작가의 작품을 전시하고 소개하는 전시 공간에서 진행 중인 혼노 작가의 '자의식: Self - awareness' 전시 ▲국내 디자인 브랜드들의 다양한 소품을 만나볼 수 있는 디자인 숍을 둘러봤다.

특히 바이럴 영상은 TV 광고에서 남주혁이 직접 사용한 4가지 제품(모션데스크, 게이밍데스크, 4·6인 테이블, 원형 테이블)으로 컨셉을 구성한 가능성 테마존에서 주요 제품 특징을 소개했다. 남주혁은 드라마 '스타트업'과 데스커 광고에서 실제 사용했던 모션데스크의 높이를 능숙하게 조절하고, 게이밍데스크 조명 설정, 원형 테이블을 활용한 인테리어 아이디어 등을 소개하며 데스커 모델다운 면모를 보였다.

데스커는 바이럴 영상 공개와 함께 오는 31일까지 시청자 참여 이벤트를 진행한다. 영상을 보고 시청 소감을 댓글로 남기는 고객에게 TV 광고 속 제품 1종(4명), 데스커 의자(20명), 남주혁 친필싸인이 포함된 데스커 무선마우스패드(10명), 커피 기프티콘(50명)을 경품으로 증정한다. 데스커와 남주혁이 함께 한 디자인스토어 매장 방문 영상은 데스커 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

데스커는 오는 31일까지 데스커 제품과 소품으로 나만의 공간을 꾸미고 공유하는 '데스커 스페이스 챌린지'도 진행한다. 이번 챌린지는 데스커 스페이스 챌린지 사이트에서 데스커 주요 제품 4종과 인테리어 소품을 이용해 나만의 공간을 꾸민 후 인스타그램에 데스커 계정 및 필수 해시태그를 게시하면 된다. 9월 13일~15일 데스커 카카오톡 플러스친구 메시지를 통해 당첨자를 발표하며 ▲데스커 책상·의자세트(1명) ▲태블릿PC(1명) ▲데스커 고속무선충전USB허브 모니터받침대(10명) ▲패브릭 스토리지 박스(15명)를 증정한다. 챌린지 기간 동안 경품 이벤트로 주 1회씩 25명(총 100명)을 선정해 커피 기프티콘을 선사한다.

데스커 관계자는 "브랜드 모델 남주혁과 함께 한 이번 영상은 데스커가 제안하는 가능성의 가구를 소비자에게 더욱 친근하게 소개하기 위해 기획됐다"면서 "현재 진행 중인 캠페인을 통해 더 많은 소비자가 데스커와 함께 더 나다운 공간에서 새로운 가능성을 경험하고, 일상과 자연스럽게 어우러진 데스커만의 브랜드 가치를 느낄 수 있기를 바란다"고 말했다.

