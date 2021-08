中 코로나 확산에 이동통제…이동 시 핵산검사증 요구

[아시아경제 조현의 기자] 중국 각지에서 코로나19 확산세가 이어지면서, 중국 내 이동 시에도 핵산검사 증명서를 요구하는 등 통제가 강화되고 있다.

중국 국가위생건강위원회는 8일 하루 코로나19 신규 확진자가 125명 발생했으며, 이 가운데 해외유입을 제외한 지역사회 확진자가 94명이라고 9일 밝혔다.

장쑤성 양저우 당국은 전날부터 봉쇄 구역 내 주민들이 아예 집 밖으로 나가지 못하도록 하고 가정마다 3~5일에 1명만 핵산검사 후 출입허가를 받고 외출해 생필품을 구매할 수 있도록 했다.

장쑤성은 타지역으로 가는 도로 다수를 잠정 봉쇄했고 장쑤성 창저우에서는 영화관 운영을 불허하기로 했다. 확진자가 보고된 후베이성 우한에서는 시외버스 운행이 중단됐다.

허난성 정저우에서는 전날 40명의 신규 확진자가 나왔으며 정저우 당국은 시내 대중교통을 탈 때도 48시간 이내 핵산검사증을 제시하도록 했다.

허난성 러우양성 당서기는 "(질병 확산을) 이달 내로 해결하지 못하면 전체 허난성 업무가 매우 피동적으로 될 수밖에 없다"면서 "앞으로 2주일, 특히 다음 주가 관건"이라고 지적했다.

이뿐만 아니라 여러 지방 정부들도 타지역에서 들어오는 사람들에 대한 경계수준을 높이고 있다. 중국은 그동안 해외에서 올 경우 코로나19 핵산검사를 요구해왔지만 자국 내 이동은 상대적으로 자유로운 편이었다.

중국 산시성 시안 당국은 산시성 이외 지역에서 시안을 방문할 경우 48시간 안에 실시한 핵산검사 증명서를 지참하도록 했다.

간쑤성이나 랴오닝성 선양, 신장 위구르자치구 우루무치 등도 유사한 조치를 발표했으며, 각지에서는 필요한 경우가 아니면 타지역에 가지 말 것을 촉구하고 있다.

북중 최대 교역거점 랴오닝성 단둥도 이러한 조치를 시행한 만큼 북중 교역 재개에 지장이 불가피한 상황이다. 섬 지역인 하이난성 하이커우에서는 섬을 나갈 때에도 핵산 검사증을 제시하도록 했다.

수도 베이징의 경우 중·고위험 지역이 있는 도시의 사람들은 베이징으로 진입할 수 없게 했으며 코로나19가 확산한 다수 도시와 베이징 간 항공·열차 노선 운행이 잠정 중단됐다.

한편 중국은 코로나19가 발생하면 지역 관리들을 문책하고 있는데 글로벌타임스에 따르면 이번 질병 확산으로 4개 성에서 30명 넘는 공무원이 징계를 받았다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr