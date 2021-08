김해시, 계속되는 불볕더위에 여름철 축산재해 예방 대책 긴급 추진

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 계속되는 불볕더위로 인해 축산농가 피해가 우려됨에 따라 지난달 발표한 여름철 축산재해예방종합대책 세부사업 추진에 속도를 낸다고 9일 밝혔다.

종합대책은 축산농가의 불볕더위 피해를 최소화하기 위해 총 9억원을 들여 상황실 운영, 축산재해 예방 지도·점검·홍보 등 9개 사업을 시행한다.

시는 선제 대응을 위해 지난 7월 초까지 가축 재해보험료 지원, 양돈농가 면역증강제 공급, 축산농가 사료첨가제 지원, 양돈농가 환풍기·에어쿨·액상 급이기·대용유 혼합기 지원, 양돈·양계(육계) 농가 면역증강제 공급을 완료했다.

특히 축사 시설 현대화사업 샤이닝스톤 단열공사로 약 2~3도의 축사 온도 감소 효과를 봤다.

여기에 이번 사업으로 가축재해보험 9102만원, 축산농가 사료첨가제 지원사업 1948만, 축사 시설 환경개선 지원사업 538만원, 가축 고온 스트레스 예방장비 지원사업 5000만원 등을 긴급 추진한다.

또한 재해 축산농가 장비 임차, 재해 축산농가 긴급 자재, 폐사축 렌더링비 지원도 함께 추진한다.

김상진 농업기술센터 소장은 "축산농가 피해가 최소화될 수 있도록 이번 긴급 지원과 함께 가축재해보험 가입을 독려하고 있다"며 "매년 늘어나는 피해에 대비하고자 예산 확보에 주력하겠다"고 말했다.

