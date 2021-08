[아시아경제 임춘한 기자] 9일 낮 12시 30분께 전북 전주시 덕진구 도덕동의 한 도로를 달리던 마을버스에서 불이 났다.

버스 운전사의 신고를 받고 출동한 소방대원은 발화 20여 분 만에 불길을 잡았다.

당시 버스에 승객 2명이 타고 있었으나 운전사가 곧바로 버스를 세우고 승객들을 대피시켜 인명피해는 없었다.

해당 버스는 전주월드컵경기장을 순환하는 전기차로 확인됐다.

경찰과 소방당국은 운전사의 진술 등을 토대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다.

