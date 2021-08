속보[아시아경제 최석진 법조전문기자] 서울고법 형사2부(부장판사 윤승은 김대현 하태한)가 내란 선동 및 국가보안법 위반 혐의로 징역 9년을 확정받은 이석기 전 의원 등 옛 통합진보당 국회의원 7명의 재심 청구를 기각한 것으로 9일 확인됐다.

