고승범 금융위원장 후보자 "시장친화적 정책 추진할 것"

[아시아경제 김진호 기자] 고승범 금융위원장 후보자는 금융산업 발전을 위해 "시장친화적으로 정책을 추진할 필요가 있다"고 강조했다.

9일 금융위원회에 따르면 고 후보자는 지난 6일 진행된 금융위 1급 이상 간부 및 주요 국장과의 티타임에서 "금융사 창의성과 자율성이 최대한 발휘될 수 있도록 정책을 추진하겠다"며 "이를 위해 금융사 최고경영자(CEO) 등과도 자주 소통하고 협력하겠다"고 말했다.

고 후보자는 "우리 경제의 지속가능한 발전을 위해선 금융안정과 함께 금융발전도 필수적"이라며 "금융산업 자체가 양질의 일자리를 창출하는 경쟁력 있는 업권이 돼야 한다"고 강조했다.

이어 "생산적인 부문으로 자금 흐름이 원활해 질 수 있도록 금융중개 기능의 효율화를 위해 노력할 필요가 있다"고 덧붙였다.

고 후보자는 또 "디지털화와 혁신의 움직임을 적극 활용하겠다"며 "금융행정의 공정성과 투명성 확보에도 노력하겠다"고 했다.

아울러 "금융위원장에 임명된다면 다양한 채널을 통해 금융산업 발전에 대한 의견을 청취할 생각"이라고도 덧붙였다.

그는 "‘최근 금융산업노조, 사무금융노조에서 제게 조언한 내용을 기사를 통해 접했다"며 "금융산업 종사자들의 목소리도 깊이 경청하며 노조와도 창을 활짝 열고 열린 마음으로 대화하겠다"고 말했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr