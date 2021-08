[아시아경제 이선애 기자] 한화솔루션은 오는 10월20일 프랑스의 ‘RES Mediterranee’ 지분 100%(주식 42억3495만주)를 9843억원에 취득하기로 결정했다고 9일 공시했다. 이는 지난해 말 자기 자본 대비 16.5%에 해당한다.

