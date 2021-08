[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 애프터스쿨 출신 가희가 발리에서 섹시한 수영복 몸매를 뽐냈다.

가희는 9일 자신의 인스타그램에 한 개의 영상을 올렸다. 영상 속 가희는 흰색 수영복을 입고 포즈를 취하고 있다.

그는 2016년 사업가 양준무 씨와 결혼, 슬하 두 아들을 두고 있다. 현재 가족들과 발리에서 생활 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr