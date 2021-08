전북도, 코로나 상생 국민지원금 전담 TF 구성

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전라북도는 정부 5차 재난지원금(코로나 상생 국민지원금)을 신속하게 집행하기 위해 ‘코로나 상생 국민지원금 TF(특별팀)’를 구성하고 운영에 들어간다고 9일 밝혔다.

‘코로나 상생 국민지원금 TF’는 최훈 행정부지사를 단장으로 총괄운영반, 집행관리반, 행정지원반, 언론대응반 등 4개반으로 구성됐다.

전담 TF는 8월 중순께 코로나 상생 국민지원금 지급 기준과 사용처 등 정부의 세부 계획이 발표되면, 전북도 실정에 맞는 자체 세부 추진계획을 수립한다.

특히 콜 센터 운영 등 국민지원금이 차질없이 집행될 수 있도록 지원하며, 시·군에서도 자체 계획을 수립·추진할 계획이다.

이번 코로나 상생 국민지원금은 가구소득 하위 80%에 맞벌이 가구, 1인 가구에 우대기준을 적용해 전 국민의 약 88%를 대상으로 1인당 25만 원을 지급한다.

기초수급자, 차상위계층 등 저소득층에 대해서는 1인당 10만 원을 현금으로 추가 지원한다.

국민지원금은 온·오프라인 신청을 통해 신용·체크카드, 지역사랑상품권 등 다양한 방식으로 지급될 계획이다.

다만, 신청·지급일 등 구체적인 사항은 추후에 결정될 전망이다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr