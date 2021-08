경기경제과학원, 24일 中企 대상 '웹세미나'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 경기도 내 중소기업의 온라인 판로 개척을 지원하기 위해 웹세미나를 개최한다.

경과원은 오는 23일 알리바바닷컴(Alibaba.com) 한국 공식 파트너사 씨케이브릿지와 함께 '알리바바닷컴 홍보 노하우-Star Rating과 Live Commerce 활용'을 주제로 웹세미나를 마련한다고 9일 밝혔다.

이날 웹세미나에서는 ▲경과원 중소기업 지원사업 안내(G-FAIR KOREA 2021) ▲알리바바닷컴 홍보 노하우1-Star Rating (셀러 평가 지표) ▲알리바바닷컴 홍보 노하우2-중국과 알리바바 Live Commerce ▲Q&A 순서로 진행된다.

세미나 참여는 무료며 참가 신청은 이지비즈 홈페이지에 들어가 하면 된다.

알리바바닷컴은 B2B 글로벌 플랫폼으로 2억6000만명의 세계 바이어를 보유해 글로벌 판매자와 구매자를 온라인 상에서 실시간으로 연결해 주고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr