한국씨티은행, 파나마 메트로 컨소시엄에 20억달러 금융자문 제공

[아시아경제 송승섭 기자]한국씨티은행은 파나마 메트로 3호선 건설사업에 참여하는 컨소시엄에 금융자문을 제공했다고 9일 밝혔다.

지난달 29일 국내 건설사로 꾸려진 컨소시엄(현대건설·포스코건설·현대엔지니어링)은 한국씨티은행과 대주단의 금융계약을 체결했다. 대주단에는 한국씨티은행과 한국수출입은행, 한국무역보험공사 등 국내 정책금융기관과 10여개 금융회사가 참여했다. 한국씨티은행은 단독 주관사로 컨소시엄에 중장기 수출채권 매입 방식의 20억달러 신디케이트 금융 자문을 제공했다.

이번 금융계약은 국내에 처음 도입된 방식이다. 대주단이 파나마 정부의 보증 아래 국내 건설사로부터 매출채권을 매입한 후 국내 건설사가 공사대금을 조기에 회수할 수 있게 구조화 금융을 지원하는 식이다.

이번 사업은 파나마 메트로청이 28억1100만달러 규모로 발주한 사업으로 파나마 인프라 건설 사업 중 역대 최대 규모다. 국내 건설사들은 중남미 시장을 확보하는 교두보를 마련할 것으로 예상하고 있다.

금융사들도 그린파이낸싱과 ESG(환경·사회·지배구조)경영 측면에서 이득을 볼 전망이다. 메트로 3호선 완공은 연 2만톤 상당의 이산화탄소 배출감축 효과가 있을 것으로 예상된다.

유명순 한국씨티은행장은 “한국씨티은행은 글로벌 네트워크를 바탕으로 한국 기업들이 세계 각지에서 경쟁력 있는 금융을 받도록 노력하고 있다”며 “한국기업에 ESG 금융 솔루션을 제공할 수 있도록 하겠다”고 강조했다.

