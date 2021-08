목요일 밤 '올 여름 최대 우주쇼' 펼쳐진다

국립과천과학관 "페르세우스 유성우 예보"

110여개 유성 지구에 쏟아질 듯, 3년만에 가장 관측하기 좋아

밤 10시~새벽4시까지 불빛 없는 곳에서 볼 수 있어

[아시아경제 김봉수 기자] 오는 12일 밤 올 여름 최대의 우주쇼가 펼쳐진다. 3년 만에 가장 많은 유성우가 쏟아진다.

국립과천과학관은 오는 12일부터 다음날 새벽까지 페르세우스 유성우가 쏟아질 예정이라고 9일 밝혔다. 특히 2018년 이후 최적의 관측 조건으로 가장 많은 유성우를 지켜볼 수 있다.

유성우는 태양풍에 의해 혜성이나 소행성의 궤도에 남아 있는 잔해물 사이를 지구가 통과(공전)하면서 발생한다. 매년 7월 17일에서 8월 24일 사이 지구는 스위프트-터틀(109P/Swift-Tuttle) 혜성의 궤도를 지나는데 이때 발생하는 유성우를 '페르세우스 유성우'이라고 부른다. 평상시에 비해 훨씬 많은 유성이 이 시기에 집중적으로 떨어진다. 페르세우스 유성우는 유성의 복사점이 페르세우스자리에 있기 때문에 이름 붙여진 것으로 1월의 사분의자리(용자리) 유성우, 12월의 쌍둥이자리 유성우와 함께 연중 3대 유성우 중의 하나로 꼽힌다. 밝고 화려한 별똥별이 떨어지는 것으로도 유명하다.

국제유성기구(IMO)는 올해 페르세우스 유성우의 극대시기를 13일 새벽 4시경으로 예보하고 있다. 시간당 최대 110개의 유성을 관측할 수 있을 것으로 전망하고 있다. 특히 올해의 페르세우스 유성우는 관측 가능한 시간대에 달이 없어 최적의 관측조건을 보이는데 2018년 이후 3년만이다. 날씨가 맑다면 올여름 최고의 우주쇼가 될 것으로 기대된다.

유성은 순간적으로 나타났다 사라지며 하늘이 어두울수록 더 쉽게 볼 수 있으므로 주변에 불빛이 없고 시야가 탁 트인 곳을 찾는 것이 중요하다. 페르세우스자리 주변 사방으로 유성이 떨어지므로 맨눈으로 넓은 하늘을 오랫동안 관측해야 보다 많은 유성을 볼 수 있다. 올해 페르세우스 유성우는 달이 지는 저녁 10시 이후부터 해가 뜨기 전인 다음날 새벽 5시 사이가 최적의 관측시간이다.

과천과학관은 선명하고 깨끗한 유성우 영상을 송출하기 위해 국내 최고의 관측조건을 갖춘 천문대 중 하나인 강원도 양구군 소재 양구국토정중앙천문대에 관측팀을 파견해 방송을 진행한다. 도심의 불빛으로부터 멀리 떨어져 있고 북동쪽 방향이 트여있어 페르세우스 유성우를 관측하기에 최적의 장소다. 인근에 캠프장도 있어 가족과 함께 여가를 보내며 별을 보기에도 더할 나위 없이 좋은 곳이다.

생방송은 12일 저녁 10시부터 다음날 새벽 4시까지 과천과학관 유튜브 채널을 통해 진행된다. 방송 중 유성에 대한 과학적 원리, 관측방법 및 촬영방법, 세계 곳곳에서 촬영된 페르세우스 유성우 사진 등을 소개한다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr