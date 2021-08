포스코건설 컨소, 1.2조 규모 부산 재개발 사업 수주

포스코건설, GS건설 컨소시엄이 부산 서금사 재정비촉진 5구역 재개발사업의 새로운 시공사로 선정됐다. 이 사업은 올해 부산 최대 규모 재개발 공사로 총 공사비만 약 1조2000억원에 달한다.

9일 포스코건설에 따르면 부산 서금사 재정비촉진5구역 재개발사업 조합은 지난 7일 시공사 선정 총회를 열고 조합원 찬반투표를 진행해 포스코건설·GS건설을 시공사로 최종 선정했다.

포스코건설·GS건설은 부산시 금정구 서동 557-16번지 일대 4만6000평 주택 및 상가 부지를 재개발해 최고 49층, 24개동 규모 3856가구 아파트 단지를 조성한다.

포스코건설·GS건설은 대안설계 제안을 통해 커튼월룩 입면 특화와 4개의 스카이브릿지 및 스카이라운지, 실내수영장과 인피니티 풀, 프라이빗 영화관 등 차별화 된 커뮤니티 시설을 제시했다.

포스코건설·GS건설 사업단 관계자는 "사업단의 진정성을 믿고 지지해 주신 모든 조합원 분들께 깊은 감사를 드린다"며 "금정구를 넘어서 부산 최고의 명품단지를 짓겠다"고 강조했다.

