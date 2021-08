[아시아경제 임혜선 기자] 스포츠 브랜드 프로스펙스는 서울 홍대 컨셉스토어에서 88서울올림픽의 추억을 담은 '어게인(Again) 1988'전을 개최한다고 9일 밝혔다.

다음달 5일까지 열리는 ‘Again 1988’전은 ‘프로파간다’ 그래픽 디자이너이자 아카이브 북 ‘88서울(88 Seoul)’의 저자인 최지웅 작가와 협업해 진행된다.

전시는 마스코트 호돌이 굿즈부터 공식 포스터, 개·폐막식 티켓 등 88 서울올릭픽 수집광인 최지웅 작가가 수년간 수집해 온 개인 소장품으로 구성된다.

프로스펙스 측은 "이번 전시는 88 서울올림픽의 공식 후원사로서 ‘1988 아카이브 프로젝트’를 통해 서울올림픽의 자취를 공유해 나가고 있는 프로스펙스의 첫 오프라인 전시라는 점에서 의미가 있다"면서 "당시 현장감을 생생하게 느낄 수 있도록 경기 영상 상영 존을 함께 기획해 몰입도를 더욱 높였다"고 설명했다.

