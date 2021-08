현대차, 스타리아 라운지 모빌리티 출시 "다인승 택시 시장 선도"

카카오와 협업해 다목적차량(MPV) 기반의 다인승 모빌리티 서비스 시장 선도

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차는 9일 다인승 모빌리티 서비스 시장을 선도할 다목적차량(MPV) 택시 모델인 ‘스타리아 라운지 모빌리티’를 출시하고 본격 판매에 돌입한다고 밝혔다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 220,500 전일대비 2,000 등락률 -0.90% 거래량 92,541 전일가 222,500 2021.08.09 09:20 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주만에 '사자'…삼성전자 가장 많이 순매수'8만전자' 회복하자 팔아치운 개미…'곱버스'에 베팅달리지 못하는 자동차株…하반기도 반도체 수급 ‘글쎄’ close 는 스타리아 라운지 모빌리티의 초기 개발단계부터 ‘카카오모빌리티’와 전략적 협업을 진행해 왔다. 스타리아 라운지 모빌리티는 이달 중 ‘카카오 T 벤티’를 통해 국내 이용자들을 대상으로 첫 선을 보일 예정이다.

현대차는 스타리아 라운지 모빌리티를 통해 카카오 T 벤티 등과 같은 플랫폼 기반 운송사업을 토대로 빠르게 성장 중인 다인승 모빌리티 서비스 시장 수요에 대응할 계획이다.

스타리아 라운지 모빌리티는 기존 스타리아 라운지 9인승 스마트스트림 LPG 3.5 엔진 사양을 기반으로 ▲전동식 사이드 스텝 ▲17.3인치 루프 모니터 ▲스마트 파워 슬라이딩 도어 ▲스마트 파워 테일게이트 ▲2열 열선시트를 기본 사양으로 적용해 탑승 고객의 편의성을 한층 향상시켰다.

스타리아 라운지 모빌리티 판매가격은 법인 및 개인(일반과세자) 택시 기준 3971만원, 개인택시(간이과세자, 면세) 기준 3610만원부터 시작하며, 플랫폼 운송 사업자 및 영업용 택시 사업자에 한해 판매한다.

현대차는 스타리아 라운지 모빌리티 구매 상담을 신청하고 이벤트 기간 내 상담 및 출고를 완료한 선착순 600명 고객에게 엔진오일과 항균필터 등의 소모품 무상교환 쿠폰을 제공하는 이벤트도 진행한다.

현대차 관계자는 “스타리아는 미래지향적인 외관과 극대화된 공간 활용성으로 미래형 모빌리티의 경험을 선제적으로 경험할 수 있는 차량”이라며 “운전자와 고객 모두를 고려한 사양 구성으로 빠르게 성장하고 있는 다인승 모빌리티 시장을 이끌어갈 ‘스타리아 라운지 모빌리티’에 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr