[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 김해의 한 요양병원에서 집단 발생한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 대다수는 돌파감염인 것으로 확인됐다.

7일 김해시에 따르면 해당 병원 확진자 13명 중 10명이 돌파감염(백신 2차 접종 14일 경과 후 확진)으로 확인됐다. 나머지는 1차 접종자 1명, 미접종자 2명이다.

해당 병원은 지난 5일 입소자 1명의 증상발현으로 254명(환자 149명, 의료진 105명)이 검사를 받았다.

현재 13명이 확진됐고, 240명은 '음성' 판정이 났다. 나머지 1명은 재검사 중이다. 해당 병원 3개 병동 중 확진자가 발생한 1개 병동은 폐쇄됐다.

한편 김해시는 확산세가 지속되자 사회적 거리두기 4단계를 16일까지 연장키로 했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr