8회에 무너진 한국야구, 도미니카共에 6-10 패…초라한 마무리

[아시아경제 김형민 기자] 우리 야구대표팀이 '디펜딩 챔피언'의 자존심을 지키지 못하고 빈손으로 2020 도쿄올림픽을 쓸쓸히 마쳤다.

김경문 감독이 이끄는 대표팀은 7일 일본 가나가와현 요코하마 스타디움에서 열린 도쿄올림픽 야구 동메달 결정전에서 도미니카공화국에 6-10으로 역전패했다.

이로써 우리나라는 일본과의 승자 준결승, 미국과의 패자 준결승에 이어 동메달 결정전에서도 패해 메달 사냥에 실패했다.

이날 대표팀은 선발 김민우(한화 이글스)가 1회초 훌리오 로드리게스에게 좌월 투런포, 후안 프란시스코에게 우월 솔로 홈런을 얻어맞아 경기 초반부터 끌려갔다.

투수에게는 불리한 비가 내린 4회 주장 김현수(LG 트윈스)가 솔로 홈런을 치는 등 한국 대표팀은 추격을 위해 안간힘을 썼다. 5회에는 상대 투수진이 흔들리는 틈을 타 6-5로 역전했다.

하지만 8회 등판한 오승환(삼성 라이온즈)이 홈런 등을 얻어맞으며 5점을 내주고 무너져 뼈아픈 재역전을 허용했다. 이후 투수를 교체하면서 대표팀은 반격 기회를 노렸지만 소득이 없었다.

2008년 베이징에서 9전 전승으로 우승한 한국 야구는 13년 만에 야구가 올림픽 정식종목으로 돌아온 2021년 도쿄에서 대회 2연패를 노렸지만, 시상대에도 오르지 못했다.

야구는 2024년 파리올림픽에서 정식종목에서 제외됐다. 현재로선 2028년 로스앤젤레스 대회까지는 이번 도쿄에서의 좌절을 만회할 기회조차 없을 것으로 보인다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr