코로나 치료제 '렘데시비르' 세포실험서 델타 등 11종 변이에 효과(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 코로나19 치료제인 '렘데시비르'가 델타 변이를 포함한 변이 바이러스 11종에 대해 항바이러스 효능을 유지하는 것으로 나타났다.

권준욱 중앙방역대책본부 제2부본부장은 6일 코로나19 정례브리핑에서 "세포실험을 통해서 델타 변이 등 주요 변이 4종과 기타 변이 5종, 국내에서 발견된 변이 2종 등 총 11종류에 대한 렘데시비르의 효능을 분석한 결과, 항바이러스의 효능이 전체 변이종 11종에 대해서 유지됨을 확인했다"고 밝혔다.

국립보건연구원은 환자치료에 사용 중인 렘데시비르와 동일 성분의 화합물을 이용해 실험을 진행했다.

실험에 사용한 변이 바이러스는 알파형·베타형·감마형·델타형 등 주요 변이를 비롯해 카파형, 입실론형, 제타형, 에타형, 아이오타형(국내 G군) B.1.619 및 B.1.620 등 11종이다.

실험 결과 기존 코로나19 바이러스(GR)와 비교했을 때, 바이러스의 유전자 변이에 영향을 받지 않고 변이 바이러스 11종 모두에 대해 항바이러스 효능이 유지됨을 확인했다.

권 제2부본부장은 "변이 바이러스 확산이 지속되는 상황에서 항바이러스제 등 치료제 효능평가를 지속적으로 수행할 계획"이라고 말했다.

