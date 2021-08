전주시, 착한농부 1호에 ‘꽃두렁마을’ 공동체 선정

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시는 착한농부 1호로 ‘꽃두렁마을’ 도시농업공동체(대표 전덕일)를 선정했다고 6일 밝혔다.

‘꽃두렁마을’ 도시농업공동체는 그간 10여 명의 회원들이 중화산2동 주민센터 옥상 텃밭에서 재배한 농산물을 소포장해 주 1회 나눔을 실천하고 있다.

또한 이들은 엽채류 295㎏과 과채류 505㎏ 등을 기부해 총 55만1500점의 마일리지를 적립했다.

이에 전주시는 이날 이 공동체에 인증서를 전달하고, 인증 혜택으로 유기질 비료 5포를 제공했다.

또한 착한농부 제2호와 제3호로 각각 ‘(사)전주시도시농업연구회’와 ‘물왕멀 공동체’를 선정하고, 향후 지속적으로 착한농부 인증을 늘려간다는 계획이다.

전주시는 지난 5월부터 지역 도시농업공동체와 도시텃밭 회원을 대상으로 ‘착한농부 마일리지 제도’를 시범 운영하고 있다.

착한농부 마일리지 제도는 도시 텃밭이나 주말농장 등에서 생산한 농산물을 전주시 복지사업인 ‘푸드뱅크’ 등에 기부하는 시민에게 마일리지를 부여하고, 1만 점 이상 마일리지를 적립하면 착한농부로 인증해주는 시민참여 프로그램이다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr